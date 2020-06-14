تدهور الحالة الصحية لمخرج مسلسل النهاية بعد تعرضه لأزمة أثناء تصوير المسلسل

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تدهورت الحالة الصحية للمخرج ياسر سامي، الذي شارك في سباق رمضان الماضي بإخراج مسلسل «النهاية« للفنان يوسف الشريف.
وقال مصدر مقرب من ياسر أنه أصيب بالتهاب رئوي حاد، نتيجة تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث أنه يعاني من بعض المشكلات في الرئة، إلا أنه رغم ذلك قام بتصوير عدد من المشاهد المكثفة داخل مصنع للحديد والصلب بمنطقة حلوان، وكان المصنع مليئاً بالغبار والأتربة والدخان.
وأضاف المصدر أن ياسر سامي قد تأثر بشكل كبيرة بسبب هذه الأتربة والأدخنة، لكنه لم يتوقف عن التصوير، ليتحول الأمر إلى التهاب رئوي حاد.
وأوضح المصدر أنه يرقد حالياً بالمستشفى لتلقي العلاج، لكن حالتة الصحية غير مستقرة
مسلسل «النهاية« من بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي.
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