انتحار النجم الهندي سوشانت سينج راجبوت بعد أيام من انتحار مديرة أعماله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الوسط الفني الهندي بخبر انتحار الفنان الشاب سوشانت سينج راجبوت، وذلك بعد أيام قليلة من انتحار مديرة أعماله.

وعثرت الشرطة الهندية على سوشانت، مشنوقًا في شقته بمدينة مومباي، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 34 عامًا.

وأعلنت شرطة مومباي فتح تحقيقا في الواقعة معلنة انتحاره في منزله، بعد يومين فحسب من انتحار مديرة أعماله ديشا ساليان البالغة من العمر 28 عاما متسببة في صدمة واسعة بالوسط الفني الهندي.

وذكرت بعض التقارير إلى أن ساليان أنهت حياتها بعد أن اكتشفت أن خطيبها روهان راي كان يخونها، كان على علاقة مع راي على مدى السنوات الست الماضية.

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يشير التقرير الذي أجرته Peeping Moon إلى أن ديشا كانت مخطوبة للممثل روهان راي، ورغم ذلك اكتشفت أن راي كان يخونها مع ممثلتين تلفزيونيتين، ولهذا السبب كان يؤخر خطط الزواج.

يذكر أن راجبوت أصبح أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد نجاح فيلمه لفيلم Kai Po Che! عام 2013، وما تلاه من pk عام 2014 وkedarnath عام 2018 وDil Bechara عام 2020.

كان من أشهر أدواره السينمائية عمله في السيرة الذاتية M S Dhoni: The Untold Story. وفي وقت إصدار الفيلم، أخبر راجبوت صحيفة “ذا ناشيونال” أن الوقت الذي قضاه مع دوني استعدادًا للدور علّمه أن يعيش في اللحظة ويثق في معتقداته، وأضاف أن الفيلم عن صعود لاعب الكريكيت جعله يدرك “أنه لا يوجد شيء صعب المنال”.

لم تظهر مسيرته أي علامة من التباطؤ في عام 2020، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم الرومانسي Love Story Dil Bechara هذا العام، ووفقًا لموقع التقييمات IMDB، يتم حاليًا تصوير فيلمه Chanda Mama Door Ke، كما أعلن أنه سيشارك في فيلمي Rifleman و Takadu، وهما الآن في مرحلة ما قبل الإنتاج.