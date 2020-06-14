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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية كاتي هولمز، قد قررت أن تكسر ملل فترة الحجر المنزلى التي عاشتها بسبب انتشار فيروس كورونا ” covid-19 ” الذي يهدد العالم .
مصوري البابارتزي، التقطوا عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر 41 عاما، و هي تتجول بصحبة ابنتها سوري كروز في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و كانت كل منهما تتناول القهوة المثلجة، ولم تنس كل منهما ارتداء ” القناع الطبي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ، و كان ظهور كاتي و أبنتها معا لأول مرة بعد أشهر لم تظهرا خلالها معا .
وكانت النجمة العالمية كاتي هولمز، قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 ، و قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين السينمائية و التليفزيونية، و من أبرزها : ” Teaching Mrs. Tingle ” و ” Wonder Boys ” و ” Phone Booth ” و ” Eli Stone ” و ” The Kennedys ” و ” Woman in Gold ” و ” Touched with Fire ” و ” Ray Donovan ” و ” Logan Lucky ” ، وغيرها .
كانت هذه تفاصيل خبر كيتي هولمز وابنتها سوري يتنزهان فى شوارع نيويورك.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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