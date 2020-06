كيتي هولمز وابنتها سوري يتنزهان فى شوارع نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية كاتي هولمز، قد قررت أن تكسر ملل فترة الحجر المنزلى التي عاشتها بسبب انتشار فيروس كورونا ” covid-19 ” الذي يهدد العالم .

مصوري البابارتزي، التقطوا عدة صور لكاتى هولمز البالغة من العمر 41 عاما، و هي تتجول بصحبة ابنتها سوري كروز في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و كانت كل منهما تتناول القهوة المثلجة، ولم تنس كل منهما ارتداء ” القناع الطبي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا ، و كان ظهور كاتي و أبنتها معا لأول مرة بعد أشهر لم تظهرا خلالها معا .

وكانت النجمة العالمية كاتي هولمز، قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1997 ، و قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين السينمائية و التليفزيونية، و من أبرزها : ” Teaching Mrs. Tingle ” و ” Wonder Boys ” و ” Phone Booth ” و ” Eli Stone ” و ” The Kennedys ” و ” Woman in Gold ” و ” Touched with Fire ” و ” Ray Donovan ” و ” Logan Lucky ” ، وغيرها .