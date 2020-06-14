إيساف يكشف حالته بعد وفاة قريبه بكورونا وإصابة أسرته

متابعة بتجـــــــــرد: حالة من الإحباط، كشف عنها الفنان إيساف لازمته إثر وفاة أحد الأقارب تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، ولفت إلى أنه يرفض أي نصائح للحث على التعامل مع الموقف بشكل إيجابي، موضحًا أنه كان دائماً يجيد محاربة المشكلات ويتحلى بالمرح، لكنه قرر التعبير عن الأفكار والمخاوف المسيطرة على تفكيره.

وقال عبر حسابه على “إنستغرام”: “أيامنا بقت مرعبة وأتمنى ماحدش يقولي خليك إيجابي والشعارات دي عشان مش وقتها، أنا إنسان ربنا خلق ليّا مشاعر وأحاسيس بتتأثر بكل اللي حوالينا، وكل اللي حواليا مرعب وغامض ومخيف ومافيهوش إلى الآن أي بريق أمل غير صبرنا اللي ربنا مثبتنا عليه”.

وتابع: “وعلى سبيل الإحباط والخوف الحالي، توفي قريب ليا وغالي عليا بفيروس كورونا وللأسف أسرته كلها من زوجة وابن اتصابوا بنفس المرض، ربنا يلطف بيهم ويرحم المتوفى، خوفي مش من المرض لكن على اللي حواليا، وبالمناسبة أنا شخص في الأساس كله مرح وطاقة وإيجابي جدًا ومحارب مهما كنت بقابل انكسارات في حياتي.. مش ضعيف ولا إن شاء الله هضعف”.