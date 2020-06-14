إيمي سمير غانم وحسن الرداد يتحدثان عن خبر إنفصالهما

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انتشار شائعة انفصالهما على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (السبت) علقت الفنانة إيمي سمير غانم على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان حسن الرداد بسبب خلافات تصاعدت بينهما مؤخراً، عبر خاصية القصص المصورة، نشرت نفي زوجها خبر انفصالهما واكتفت بتعليق “نعم”.

وخرج الفنان حسن الرداد عن صمته بعد أنباء الانفصال وعلق بقوله: “الصحافة الصفراء لا تنتهي.. للأسف في بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم”.

يشار إلى أن حسن الرداد وإيمي سمير غانم تزوجا في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2016 في حفل أقيم على شاطئ البحر في الجونة‎.‎

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وكانت إيمي سمير غانم شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “سوبر ميرو” من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج ‏وليد ‏الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد ‏سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم سمير غانم‎.‎

ويشار إلى أن حسن الرداد شارك في رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان”، بطولة محمد لطفي وبسمة وهنا شيحة.