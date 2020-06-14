خالد الصاوي يحذّر: “الزن من رقم مجهول.. بلوك”

متابعة بتجـــــــــــرد: يعاني بعض الفنانين من تطفل بعض المعجبين بهم خاصة إذا استطاعوا أن يحصلوا على أرقام هواتفهم الشخصية، فيبدأون بالاتصال بهم في أوقات قد يكونون غير متاحين فيها للحوار أو المكالمة الهاتفية.

الفنان خالد الصاوي واحد من الفنانين الذين يعانون من تطفل المعجبين، ولذا قرر ألا يتعامل مع الأرقام المجهولة التي تتصل عليه وتريد التواصل معه، مؤكداً أنه لن يرد وسوف يقوم بعمل بلوك للرقم.

وكتب الصاوي عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلاً: “للغرباء غير متاح للتعارف والدردشة على واتس، لا أرد على رقم مجهول، أو بدون رقم، والزن من رقم مجهول = بلوك.. للتواصل على الميل”.

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يشار إلى أن خالد الصاوي شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “ليالينا 80” مع عدد كبير من النجوم، وتألق في دور “جلال أرسطو”، فيلسوف المسلسل، حيث لفت أنظار المشاهدين له منذ عرض الحلقة الأولى.

مسلسل “ليالينا 80” بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.