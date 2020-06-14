في تفاعلها الأول بعد شائعة الانفصال.. شيرين عبد الوهاب تقطع وعدًا لهذا الطفل

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على حسابها الخاص في موقع “تويتر” مقطع فيديو كان قد تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّرت فيه عن تعاطفها مع طفل صغير يبكي ‏متأثرًا بظروف العزل المنزلي التي يمر بها العالم وقاية من فيروس كورونا المستجد.‏

وكتبت معلقة عليه: “حبيب قلبي ربنا يحفظك لأهلك والدنيا ‏ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وأنت نتفسح”.‏

ويعد هذا الفيديو التفاعل الأول بين شيرين وجمهورها بعيداً عن نفي الشائعات التي لاحقتها مؤخراً سواء مشاجرتها مع زوجها الفنان حسام حبيب وطلبها الطلاق منه، او شائعة إصابتها بكورونا.

وتفاعل عدد كبير مع الفيديو معبرين عن أمنياتهم بأن تنتهي تلك الأزمة على خير.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية “مش قد الهوى”، وهي من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم‎.‎