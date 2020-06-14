كارول سماحة تنتظر الدراما المصرية

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أنها تتمنى العمل في الدراما المصرية وأنها تنتظر العرض المناسب لتجسيده في السينما، وقالت إنها شاركت مؤخرًا في فيلم بعنوان “صدفة”، وتنتظر أن يعرض في مصر في شهر كانون الأول (ديسمبر) القادم، إذا تم فتح السينمات.

وأضافت أن الفيلم تم عرضه بالفعل في لبنان وعمان ودبي ودول أخرى، وأنها ستكون محظوظة إذا قدمت عملاً في الدراما أو السينما في مصر.

وعن موعد طرح ألبومها الجديد، قالت:” لم يتحدد بعد موعد لطرحه، وهو يحتوي على ثماني أغنيات، أغلب كلماتها من تأليفي بالإضافة إلى تعاوني مع شعراء آخرين، من مصر، وقام بتلحين أغاني الألبوم محمد يحيى، محمد رحيم، إسلام زكي”.

وأضافت أن الألبوم يضم أغنية سينغل باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ستكون مفاجأة، لحنها شاب مغربي، بينما كتبت الأغنية فتاة من سوريا، والألبوم الجديد يميل للون الإيقاعي، ويحمل نوعاً من البهجة.