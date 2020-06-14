شائعات الطلاق تطارد نجوم الفن.. آخرهم حسن الرداد

دائما ما تحاصر الشائعات نجوم الوسط الفني، حيث تروج لأخبار مغلوطة وشواهد كاذبة بلا أي أدلة، ومؤخرا كثرت الشائعات التي تؤكد انفصال عدد من نجوم الوسط الفني في مصر والعالم العربي بسبب الخلافات والغيرة العمياء.

في التقرير التالي ترصد ”الخليج 365” أسماء عدد من النجوم عانوا من شائعات الطلاق وسارعوا بالنفي..



حسن الرداد وإيمي سمير غانم

في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تزوج الفنان حسن الرداد من الفنانة إيمي سمير غانم، وبالرغم من حرص هذا الثنائي على عدم الحديث للصحف والمواقع الإلكترونية حول حياتهما الشخصية، انتشرت شائعة انفصالهما بشكل كبير، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر وكأنه حقيقة.

وعلى أثر ذلك خرج حسن الرداد عن صمته ونفى الشائعة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف هناك بعض المواقع مازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين.. أقول لهم (عيب) احترموا مهنتكم".





شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

تزوجت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب مرتين، الأولى كانت من الموزع الموسيقي محمد مصطفي، والثانية من المطرب حسام حبيب.

وتلاحق الشائعات شيرين عبدالوهاب بصورة دائمة، وكان آخرها شائعة حول حدوث مشاجرة بينها وبين حسام حبيب وتطور الأمر إلى الطلاق.

ونفت شيرين الشائعة ونشرت صورة تجمعها بزوجها وهو شديد القرب منها وسخرت في تعليقها من مروجي الشائعات قائلة: "زي ما انتوا شايفين.. لا نتوقف عن الشجار".

تيم حسن ووفاء الكيلاني

في مايو/ أيار 2017 تزوج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية وفاء الكيلاني، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي كثرت الشائعات التي تؤكد حدوث صدام بينهما وعندما عجز الثنائي عن التفاهم واستحالت الحياة بينهما قررا الانفصال..

لم تلجأ وفاء الكيلاني للتصريح بشكل مباشر حول الموضوع ونشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها وهي تحتضنه لترد على شائعة الطلاق.





وائل جسار وميراي مقدسي

علاقة حب رائعة تربط بين المطرب اللبناني وائل جسار وزوجته ميراي مقدسي، وبالرغم من أنها على دين مختلف، فالحياة بينهما هادئة وتحمل سمات التفاهم والحب.

وفي عام 2017 طالت هذا الثنائي شائعة الانفصال بسبب الاختلاف في العقيدة والتفكير، وخرج وائل جسار، وقال إنه يحب زوجته وإن أسرته شديدة الانفتاح، مؤكدا أن الدين معاملة ولا يوجد ما يؤثر على حبهما.

أما زوجته فكانت جريئة لحد كبير، واستغلت قيام وائل جسار بإحياء حفل ليلة رأس السنة في القاهرة، وحضرت الحفل مع الجمهور وكشفت نظرات عينيها على حبها واحترامها الشديد لزوجها ونجحت في نفي الشائعات.

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أحلام ومبارك الهاجري

في يوليو/ تموز 2019 انتشرت شائعة انفصال النجمة الكبيرة أحلام عن زوجها مبارك الهاجري، ونفت أحلام الخبر وقالت في تصريحات صحفية "إنها شائعات مغرضة".

وأكدت أحلام انها تقضي العطلة الصيف برفقه زوجها وأولادها، ولا صحة لما نشر، وقالت إنها تعرضت لهذه الشائعات كثيرا، واختتمت كلامها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات".





عاصي الحلاني وكوليت بوليس

هددت شائعة الطلاق عش الزوجية الذي يجمع بين فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني وزوجته عارضة الأزياء كوليت بوليس.

ونفت الزوجة الشائعة التي ترددت بقوة عام 2011 وقالت إنها أخبار غير صحيحة، واتهمت مروجي الشائعات بالعمل على إفساد الحياة المستقرة، كما نفى عاصي الحلاني الأمر في مؤتمر صحفي بالقاهرة، وقال إنه يعيش حياة رائعة مع زوجته وإن ما تردد حول انفصالهما شائعات مغرضة.





أحمد السقا ومها الصغير

يعد الفنان أحمد السقا أكثر نجم مصري عانى من شائعات الانفصال، إذ يتكرر نبأ انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير كل عام، ويبادر بالنفي عبر حساباته على مواقع التواصل.

وكان آخر ما كتبه حول هذا الموضوع منذ شهور على موقع "فيسبوك" قائلا: "يا جماعة حد يقول للبرامج والصفحات اللي بتنقل تتقي الله فينا وفي عائلتنا وأكيد لو حصل لا قدر الله انفصال، بيني وبين زوجتي الناس هاتعرف، ارحمونا يرحمكم الله".

مي كساب وأوكا

في فبراير/ شباط الماضي طرحت الفنانة المصرية مي كساب أغنية بعنوان "سنجل في عيد الحب" وبعدها انتشر خبر يؤكد انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات الشهير "أوكا".

وغضبت مي كساب من الشائعة ونفتها في تصريحات تليفزيونية قائلة: "حاجات غريبة بتحصل معايا، بعد زواجي من أوكا تعاقدت على مسلسل (المطلقات) وبعدها قرأت خبر عنوانه مي كساب تنضم لنادي المطلقات بعد شهر من زواجها، وعندما طرحت أغنية سنجل في عيد الحب تكرر الأمر.. الشائعات بتستفزني جدا وبتضحكني في الوقت نفسه.. أتمني من مروجي الأخبار الكاذبة أن يبعدوا عني".

أحمد الفيشاوي وندى الكامل

في مارس/ آذار 2019 تناقلت مواقع التواصل منشورا منسوبا لندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي تقول خلاله إنها بدأت في إجراءات الطلاق.

ونفى أحمد الفيشاوي الشائعة، وقال إنه خبر كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة وإن حياته مع ندى الكامل مستقرة وبلا مشاكل.



