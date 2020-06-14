رسميًا، محمد رمضان يجسد شخصية أحمد زكي في رمضان 2021

أعلن النجم المصري محمد رمضان عن تجسيد سيرة حياة النجم المصري الراحل أحمد زكي الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

وأكد رمضان ان المسلسل يحمل عنوان “الامبراطور” وسيعرض في رمضان 2021.

وكتب محمد على حسابه عبر موقع انستغرام: “قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي) .. الآن أعلن ان شاءالله عن مسلسلي القادم “الامبراطور” أحمد زكي رمضان 2021 يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم”.

يذكر أن انطلاقة محمد رمضان في بداية مشواره الفني من خلال تجسيد شخصية الراحل النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل “السندريلا”، ودائماً ما كان رمضان يتحدث عن امنيته في تقديم عمل فني يروي حياة أحمد زكي.

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من جهة أخرى، وبعد أربعة أيام على إصدار كليب “كورونا فيروس” للفنان المصري محمد رمضان، اقترب العمل المصور من تحقيق سبعة ملايين مشاهدة على قناة محمد الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية حملت توقيع المخرج محمد سامي الذي قدّم من خلال الصورة بعض النصائح والإرشادات للوقاية من فيروس كورونا للحدّ من انتشار هذا الوباء القاتل، حيث أطل محمد رمضان بكمامة ذهبية وقفازات ونظاراتٍ مرصعة.

وقام محمد رمضان بحملةٍ مكثفة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للأغنية وقد ظهر ابنه في الكليب.

وكانت صورة محمد مع ابنه قد عرضت الأخير للتنمر حول لون بشرته ما دفع بالفنان محمد رمضان للرد.

وأعاد رمضان نشر التعليق مع تمويه اسمم صاحبة الحساب التي قالت في تدوينتها: “أسود زي أبوه المصيبة ان ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها..” ليرد قائلا: “انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض”.