جمهور رفاييل جبور يحتفل بعيده بكل اللغات

احتفل جمهور، الفنان اللبناني رفاييل جبور، بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الأحد في الرابع عشر من حزيران.

وبهذه المناسبة السعيدة، نشر جمهور نجم ستار أكاديمي مجموعة فيديوهات على مواقع التواصل، حيث ظهر عدد كبير من المعجبين وهم يهنئون رفاييل بعيده في كل اللغات.

من جهة أخرى، حرص “جبور” على التواصل مع محبيه بشكل دائم خلال أزمة كورونا حيث تشارك معهم أجمل الأوقات، فغنى لهم وحثهم على ملازمة منازلهم للحد من انتشار هذا الوباء القاتل.

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أيضاً أطلق “جبور” عبر انستغرام، أغنية لا تتعدى الدقيقة بعنوان “انشاالله” من كلماته والحانه مستوحاة من أزمة كورونا ومن الأجواء التي رافقت هذه الأزمة الصعبة ومكوث الناس في منازلهم.

وكان موقع “الخليج 365” قد كشف أن رفاييل يستغل فرصة تواجده في الحجر المنزلي لكتابة وتلحين بعض الأغنيات لعرضها على الفنانين خاصة ان نجم ستار اكاديمي يمتلك من الاحساس ما يجعله يبدع في كتابة وتلحين الأعمال الفنية.

نذكر ان رفاييل جبور كان قد حصد شهرة واسعة جداً بين صفوف الشباب في لبنان والعالم العربي خلال مشاركته في برنامج “ستار أكاديمي” الذي فتح له باب الشهرة.

أسرة موقع “الخليج 365” تعايد رفاييل جبور وتتمنى له عيداً سعيداً.