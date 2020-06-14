الإعلامي علي عذاب تحت الصدمة وبأزمة صحية إثر وفاة الطفلة العراقية فرح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الإعلامي العراقي علي عذاب لوعكة صحية شديدة بسبب الصدمة التي تلقاها بعد وفاة الطفلة اليتيمة فرح مجيد سالم التي كان قد استضافها قبل أن تفارق الحياة بأيام قليلة عبر برنامجه التلفزيوني "من الواقع" عبر قناة دجلة.

وعلق عذاب بعد وفاة فرح: "نظري إلى وجهها كان نعيم، وفراقها والله إنه لعظيم". كما خيمت أجواء الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الخبر، فيما وجه الجمهور الدعوات بالشفاء العاجل للإعلامي العراقي.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أعلنت وفاة الطفلة فرح الأحد الماضي، 7 يونيو، التي ظهرت في الآونة الأخيرة كضيفة في حلقة مع الإعلامي علي عذاب، مشيرة إلى أن سبب وفاتها، هو تأثرها بالحادث الذي تعرضت له أثناء تواجدها في بيت عمها، حينما سقط السياج الحديدي عليها، موضحة أنها توفيت في المستشفى.

وكانت قصة الطفلة فرح البالغة من العمر 8 سنوات قد أثارت ضجة واسعة في الشارع العراقي، حيث تخلت عنها عائلتها بعدما استشهد والداها، فانتقلت للعيش في بيت جدتها وعمها، لكنهم لم يحسنوا التعامل معها، وأبقوها في الشارع وفق المغردين.

وذكرت فتاة عراقية أن الطفلة فرح، بعد وفاة والديها، "عاشت عند جدتها وعمها، لكنهم كانوا يكرهونها، اتصلوا بالصحفي علي عذاب، طلبوا منه الحضور لأخذها، لكن بعد ما سمعتهم صارت بالحظيظ رجعوها".

كما لم يستبعد العديد من المغردين العراقيين بعد وفاة الطفلة فرح، احتمالية قتلها على يد عمها وجدتها، مستذكرين بعضا من حديثها أثناء الحلقة التلفزيونية، حيث بكت بشدة من الطريقة التي يتم التعامل بها معها بعد رحيل أفراد أسرتها.

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من جهتها ذكرت صفحة نساء العراق في إنستغرام:" بكل الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفلة فرح مجيد سالم، التي شاركت في أحد حلقات علي عذاب جراء الحادث المؤسف في منزلها، بعد أن خرجت من الدار لتعيش مع عمها في بيته".

كما قال الشيخ عماد الكعبي في تغريده على تويتر: وفاة الطفلة فرح التي ظهرت مع الاعلامي علي عذاب، والتي أبكت العراقيين بحلقتها، موضحا أنها التحقت بأمها وأبيها طيرا من طيور الجنة عقب سقوط سياج البيت.

ومن بين التعليقات أيضًا:" رحمك الله يافرح من ديالى الطفله التي عاشت يتيمه وماتت حزينه لم ياويه احد من اقاربها لاتبخلو عليه بالرحمه فإنها طير من طيور الجنة لكم الأجر والثواب".

وكتبت المغردة العراقية نرجس:" الإعلامي العراقي على عذاب مطالب بفتح تحقيق بوفاة الطفلة فرح التي سبق وأن انقذها من عائلتها، فرح الي محد رادها من أهلها شلون رجعت الهم وشلون وكعت من السطح وماتت، شنو الي يخلي طفلة بعمر الورد تموت بهذه الطريقة فرح يا اما ماتت انتحار او انقتلت".

وأضافت أخرى:" "لأن محد قد الأمانة اخذ الله امانته" دموعي خلصت الله يرحمها و يجعلها طير من طيور الجنة ويجمعها بأمها و ابوها بجناته".