شام الذهبي.. زواج وانفصال وعلاقة حب وابنة أصالة (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

حظيت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري بالكثير من الاهتمام وبدأت أخبارها منذ عامين تقريبا تتصدر عناوين الصحف الفنية، على الرغم من أنها لم تمتهن مجال الفن، ولكن قربها من والدتها وربما قصة طلاق والدتها أصالة من والدها أيمن الذهبي وكثرة الخلافات بين الطرفين هي من دفعت باسم شام وشقيقها خالد ليكونا محط انتباهٍ دائم.

ومن المعروف أن والدتها أصالة تزوجت مرتين، الأولى كانت من الذهبي، وهو ما نتج عنه ولادة شام عام 1992 وولادة شقيقها خالد عام 1998، إلا أنها انفصلت عنه عام 2005، والثانية في عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان فأنجبا توأمين هما علي وآدم في عام 2011، لتعود وتعلن انفصالها عنه في مطلع هذا العام قيل حينها أن الخيانة كانت السبب وراءه.

وعاشت شام برفقة والدتها في مصر بعد طلاق الأخيرة وزواجها، وخاصةً أن والد شام ابتعد عن واجباته الأبوية تجاه أولاده، وقرر تركهم لأصالة لتتحمل كافة الأعباء بمفردها فتقوم بدور الأم والأب لهما.

وقبل عامين تقريباً احتفلت النجمة السورية بإنجاز ابنتها لرسالة الماجستير من الجامعة الأمريكية، إذ نشرت صورة لها برفقة ابنتها وهما يحتضنان الرسالة المطبوعة، وعلّقت عليها برسالة مؤثرة جدا قالت فيها: "هذا يوم من أيام أنا راهنت عليه ، بل هو أجمل وأسمى مما أنا حلمت".

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واضافت: "ابنتي الرائعة انتشلت أحزاني اليوم وببحر السعادة رمتني، شعور أعجز عن وصفه وأنا أراها تناقش رسالة الماجستير بالكيمياء بكل ذكاء وجرأة وتهذيب بالغ، ويقول لها الدكتور الذي يشرف على رسالتها، بأنّ رسالتها سترشّح لجائزة تهبها جامعتها الأمريكية".

ولفتت شام انتباه الإعلام بعد ذلك بأخبارها، فقد بدأت ترصدها عدسات الكاميرات بعد ظهورها المتكرر في حفلات والدتها وقيامها بدعمها في كثير من المواقف، والأهم بعد أن أعلنت شام طلاقها من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر الذي جمعتها به علاقة امتدت لعشر سنوات متواصلة، خصوصاً وأنها تزوجت به دون موافقة والدها على هذا الزواج.

لتبدأ رحلة شام مع الشهرة، وتكون كوالدتها محط اهتمام كلما أعلنت خبراً عن نفسها، ولكن ما هي قصة طلاقها وماذا كانت أسبابه.. إليكم الفيديو أعلاه.