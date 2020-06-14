جورج وسوف يحسم الجدل حول إصابته بفيروس كورونا

انتاب عشاق الفنان جورج وسوف في الوطن العربي حالة من القلق خاصة بعد انتشار أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا استنادا لآخر ظهور له في أبريل الماضي وعلى وجهه علامات التعب.

وقرر الفنان جورج وسوف الخروج عن صمته ونفي تلك الأنباء عبر حسابه على Twitter، وكتب "لما اصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الاشاعة اليوم Face screaming in fear !!".

مضيفا "اتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع الى آخر. انا بصحة جيدة جداً وآخر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بكون أكاذيب وإشاعات.

على جانب كان جورج وسوف في آخر ظهور له يحث جمهوره على ضرورة البقاء في منازلهم خوفًا من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ويعد هذا الظهور الأول له منذ وفاة والدته.

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