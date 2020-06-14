تعليق أمير طعيمة على إصابة ابنة خالد الغندور بكورونا

علق الشاعر والسيناريست أمير طعيمة على إصابة الطفلة "زينة" ابنة الإعلامي الرياضي خالد الغندور بفيروس كورونا المستجد، وتعاطف جمهور ناديي الأهلي والزمالك مع حالتها.

كتب طعيمة عبر حسابه على فيس بوك: "زينة خالد الغندور دليل علي إننا من جوانا أطيب بكتير مما نحاول أن نبدو عليه.. نتمني أن تكون بداية إننا نعرف الفرق بين المنافسة الشريفة وبين التعصب والكره اللي بيهدم مَش بيبني.ربنا يقومها بالسلامة ويشفي كل مريض".

من جانبه، رد عليه الغندور كاتبا: "شكرا للشاعر الكبير صديقي أمير طعيمة".

كان خالد الغندور قد اعتذر عن عدم الظهور في حلقة الأربعاء الماضي من برنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك، لإصابة ابنته بفيروس كورونا.

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وكتب خالد الغندور كتب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "أعتذر عن الظهور في الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا وربنا يحفظ الجميع".

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