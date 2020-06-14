شريهان تطالب آمال ماهر بالمزيد من الحفلات

وجهت الفنانة شيريهان رسالة للمطربة آمال ماهر بعد حفلها الغنائي الأونلاين الذي أحيته مساء الجمعة 12 يونيو.

كتبت شريهان عبر حسابها بموقع Twitter: "أرجوكي هل من مزيد؟!! .. صوتك وفنك شافي؛ أنتي مبدعة مصرية رااائعة الموهبة والإحساس والإبداع .. ربنا يحفظك ويحميكي".

كانت آمال ماهر قد أحيت أول أمس حفلا غنائيا استمر حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا" و"لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

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