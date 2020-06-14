محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قالت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، إن الوضع الصحي لوالدتها على ما هو عليه، إذ مازالت تتواجد في الرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مفيش أي تطور في الحالة ادعولها هي محتاجة الدعاء جدا".
وبسؤالها هل ظهرت نتيجة المسحة التي أُخذت من والدتها، بعد حقنها ببلازما لشخص متعافي من فيروس كورونا، قالت "المسحة طلعت إيجابية للأسف، البلازما مكنش ليها الحظ فيها حقيقي".
وأشارت أميرة إلى أنها قرأت جيدًا أحدث الأبحاث في العالم الخاصة بالبلازما وحقن المرضى بها، متابعة "هي عاملة 80% نسبة نجاح وشفاء مع الناس لكن في 20% مبيقومش معاهم، الموضوع ده نصيب"، متمنية أن يمن الله على والدتها بالشفاء.
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ابنة رجاء الجداوي: "ليس هناك تطور بحالتها والمسحة بعد البلازما إيجابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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