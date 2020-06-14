رشا مهدي: "شريف منير قامة فنية.. كمل وكلنا معاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة رشا مهدي، الفنان شريف منير بعد تعرض ابنتيه "كاميليا وفريدة"، للتنمر.

ونشرت رشا صورة لمنير، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "شريف منير قامة فنية مصرية وطنية، وزي ما كان طول عمره قدوة ومثل لفنانين كتير، النهاردة بيكون قدوة ومثل لينا ولأي حد يتعرض للإساءه والتنمر".

وأضافت مهدي: "كمل وكلنا معاك وبنحبك وبنحب بناتك القمرات، ربنا يحفظهم".

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وكان الفنان شريف منير قد أعاد نشر صورة ابنتيه "كاميليا وفريدة"، بعد حذفها من حسابه بموقع "إنستجرام".

وكشف "منير"، سبب حذف الصورة وإعادة نشرها مرة أخرى، قائلًا: "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس مريضة، جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم، طلبوا مني امسح الصورة، فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا انشر ايه وما أنشُرش ايه، وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني، لو تعدى حدوده، هاخد الإجراء القانوني ضده، اللي بيوصل للسجن أحيانا".