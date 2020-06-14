وفاة سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود عن 34 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي:

عثرت الشرطة الهندية على أحد أكبر النجوم في بوليوود، سوشانت سينغ راجبوت، ميتًا في شقته في مومباي.

وقالت شرطة مومباي إنه يعتقد أن الشاب البالغ من العمر 34 عاما قد انتحر.

يشتهر راجبوت بتمثيله في كل من التليفزيون والسينما، وربما اشتهر بـ MS Dhoni: The Untold Story ، إذ جسد لاعب الكريكيت الأسطوري "ماهيندرا سينج دوني".

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حظي راجبوت بكثير من الإشادات، من شخصيات عدة، بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي وصفه بأنه "ممثل شاب مشرق ذهب في وقت قريب جدًا". وتأتي وفاة راجبوت بعد أيام فقط من وفاة مديره السابق.

وقال رئيس وزراء الهند في نعي سوشانت سينج راجبوت "ممثل شاب مشرق ذهب في وقت قريب جدًا. برع في التليفزيون وفي الأفلام. ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين، وترك وراءه العديد من العروض التي لا تُنسى. صُدمت بوفاته"، مقدمًا واجب التعازي لأسرته.