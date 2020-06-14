أحمد مالك ينفي تعاونه مع منة عرفة وعلي غزلان في "نص أزمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان أحمد مالك، الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، عبر مواقع السوشيال ميديا، وتفيد استعداده للمشاركة في فيلم "نص أزمة"، مع علي غزلان ومنة عرفة.

وكتب مالك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مش عارف الصفحة دي بتجيب أخبارها منين، بس الخبر دا مش حقيقي وعمري ما سمعت أي شئ عن الفيلم دا".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد مالك كان فيلم "رأس السنة"، بطولة إنجي المقدم، إياد نصار، شيرين رضا، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.