فيديو| مصطفى حجاج: "وحشتني الحفلات والأفراح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب مصطفى حجاج مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يتحدث من خلاله عن فترة العزل المنزلي والحظر، التي نعيشها الآن بسبب فيروس كورونا المستجد. وظهر حجاج في الفيديو من داخل سيارته مرتديا "كمامة"، وقال: "يا جماعة أنا واحشني الحفلات ووحشتني الأفراح، ووحشني الجمهور وربنا يسترها على مصر كلها". يُذكر أن مصطفى حجاج طرح ألبوم "هتزهزه"، بداية العام الجاري.

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