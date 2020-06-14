محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة إيمي طلعت زكريا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وحرصت إيمي أن تطبع صور والدها الراحل طلعت زكريا على ملابسها .
وعلقت إيمي على الصور: "سيشن جديد عليه صور بابا".
ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر الماضي، بعد مسيرة فنية حافلة، إذ قدم أعمالًا لا تُنسى في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة"، وغيرها من الأعمال.
من ناحية أخرى، شاركت إيمي طلعت زكريا في بطولة مسرحية "الزهر لما يلعب" والتي عرضت منذ أشهر، من بطولة سمير غانم، طارق الإبياري.
كانت هذه تفاصيل خبر صور مطبوعة لوالدها على ملابسها.. إيمي طلعت زكريا في جلسة تصوير جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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