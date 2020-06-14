نبيل الحلفاوي يصف "هاشتاج: رمضان أفضل من أحمد زكي" بـ"المستفز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

وصف الفنان نبيل الحلفاوي هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكي" بأنه "مستفز"، والمقصود به هو الهجوم على محمد رمضان، حسب قوله.

الحلفاوي علق على "الهاشتاج"، الذي ظهر على موقع "تويتر"، وكتب عبر صفحته على نفس الموقع: "نبعد شوية عن الضغوط، فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف، فعمل هاشتاج مستفز (رمضان أفضل من أحمد زكي)، طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان، جديدة دي."

ويأتي الهاشتاج بالتزامن مع كشف الكاتب وحيد حامد، عن تلقيه اقتراحا من المخرج محمد سامي، لكتابة مسلسل عن حياة أحمد زكي، على أن يقوم ببطولته محمد رمضان.