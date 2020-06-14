رئيس "البيت الفني": سعيد بالإقبال على مشاهدة عروض "اضحك- فكر- اعرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته الكبيرة بالإقبال على مشاهدة عروض مبادرة "اضحك- فكر- أعرف" ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

العروض بدأت بمسرحية "أبو عطسة جنان" من إخراج هشام عطوة، ويقدم البيت الفني للمسرح الخميس المُقبل الموافق ١٨ يونيو الجاري، عرض "المغفلة" عن قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، ومن إخراج سامح بسيوني، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

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يسبق العرض تسجيل صوتي للمخرج الكبير سمير العصفوري، ويعلق على العرض الكاتب المسرحي وأستاذ الدراما الدكتور علاء عبدالعزيز .

جدير بالذكر أن مبادرة "اضحك- فكر- اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحيتها ونصوص مسرحية للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ لـ ٥٠ دقيقة.

عرض "المغفلة" عن قصة "المغفلة" لأنطون تشيكوف، فكرة سامح بسيوني، سامح عثمان، ومن بطولة: إيهاب فهمي، نورهان أبو سريع، محمد دياب، أشرف فؤاد، محمد إبراهيم، نورهان حافظ، ألحان وأشعار محمد مصطفى، ديكور وأزياء سماح مصطفى، من إخراج سامح بسيوني.