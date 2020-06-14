مؤلف "للشمس" يكشف لـ"الخليج 365" كواليس أحدث أغاني لطيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
"للشمس من بعد الغياب طلوع، واللّيل ما يطوّلش بينا ظلامه، يا حلم عايش ما عرف ممنوع، لازم يجيه الصّبح وتضوي أيّامه"، بتلك الكلمات طرحت الفنانة لطيفة أحدث أغانيها "للشمس"، عبر قناتها بموقع يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.
الشاعر التونسي ياسين الحمزاوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن الأغنية، وقال: "نحن بالبداية كنا نعد لتقديم أغنيتين غيرها، ولكن مع ظهور جائحة كورونا، اقترحت علينا الفنانة لطيفة تقديم عمل يواكب الحدث، وعندما عملت على الفكرة سعيت لتقديم عمل إنساني يحمل التفاؤل والأمل، وليس مرتبطا بزمن أو ظرف ما، ولكن ليعيش دوما".
وأضاف: "خلال التزامنا بالحجر الصحي بالمنزل، كتبت المقطع الأول من الأغنية وعرضته على الملحن، وبدوره قدمه إلى الفنانة لطيفة، وأعجبت بالموضوع ورحبت بها، ثم تمت باقي المراحل عن بعد، نحن في تونس، وهي من مصر، والحمد لله تمّ الإنجاز على أحسن وجه، وشرف ليّ إني أتعاون بها مع بنت بلدي لطيفة الغالية".
حمزاوي تابع: "الأغنية واحدة من 3 أغاني تجمعنا مع الفنانة لطيفة، لكنها الأولى التي تطرح رسميا، وغايتنا أن تصل الكلمات والألحان التونسية لكل العالم العربي".
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