ميرهان حسين تدعم شريف منير وتوجه له رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضمت الفنانة ميرهان حسين، للفنانين الداعمين لموقف الفنان شريف منير من التنمر ضد ابنتيه فريدة وكاميليا، وذلك بعد تعرضهما للإساءة من قِبل بعض من علقوا على صورتهما، التي نشرها والدهما عبر "إنستجرام".

وكتبت ميرهان تعليقًا على فيديو لشريف منير أعلن فيه تقديم بلاغات ضد المتنمرين، وأنه لن يتهاون في إعادة حق ابنتيه: "والله العظيم برافو برافو برافو عليك ألف مرة، وأنا كان نفسي في حل لموضوع تطاول الناس علينا لمجرد اننا فنانين أو شخصيات عامة، وكأن ده بيديهم الحق يحكموا ويجرحوا بمنتهى اللامبالاة".

وتابعت "كان نفسي يبقا في رد أكبر من مجرد اني اعمل بلوك.. والمصحف انت راجل ولو جه اليوم اللي فعلا الأشكال المريضة دي تعرف إنها هاتتحاسب وتلم شرها ومرضها وتحتفظ بيه لنفسها، يبقى انت عملت تأثير لا يستهان به في زمن الاستهانة بكل شيء.. تحياتي لك واحترامي".

يُذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن أعلنوا دعمهم ووقوفهم بجانب شريف منير في قراره بمقاضاة كل من تطاول وتنمر على ابنتيه، بعد نشره صورة لهما عبر حسابه على "إنستجرام"، وبينهم: "ليلى علوي، درة، كريم محمود عبدالعزيز، نسرين أمين، هنا الزاهد، داليا البحيري، كارمن سليمان، كندة علوش".