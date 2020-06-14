تراند اليوم : فيديو| "شريف منير" يكشف عن تطورات في قضية "التنمر" ضد ابنتيه



دعا الممثل المصري شريف منير، إلى توجيه بلاغات إلى النيابة العامة في مصر ضد "المتنمرين" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال منير في مقطع فيديو، ظهرت فيه ابنتاه كاميليا وفريدة في الخلفية: "دول المتهمين اللي عملوا المصيبة"، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرضتا له بعد نشر صورة لهما على تطبيق "إنستجرام" قبل أيام، قائلاً إنها لن يسكت إزاء ما حصل.

واعتبر منير في المقطع الذي شاركه عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، أن التنمر الذي تعرضت له أسرته يمكن أن يصبح نقطة تحول خاصة لمن يريدون تحديد حياة الناس على الإنترنت، داعيًا الجميع إلى التوجه بالشكوى للقضاء على كل من يقوم بمثل هذه الأفعال.

وأكد أن هناك اهتمامًا من جانب النائب العام بمتابعة الإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة تقديم بلاغات تحوي على التفاصيل الخاصة لمن يثبت تورطهم في التنمر ضد الأشخاص على "السوشيال ميديا".

وكان منير اضطر لحذف الصورة التي تظهر فيها ابنته الصغرى كاميليا ١٢ سنة، وفريدة ١٦ سنة وهي تتمدد على السرير وبجوارها شقيقتها، بعد أن أثارت تعليقات مسيئو له ولابنتيه.

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لكنه عاد ونشر الصورة بعد حذفهما، وكتب على الصورة التي أعاد نشرها، قائلاً: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه .. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني .. لو تعدّى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. إللي بيوصل للسجن أحياناً".

وبعد اضطراره لحذف صور ابنتيه، عبر منير عن حزنه بسبب حالة من السخرية والتهكم طالتهما.

وقال: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير، بعد مانزلت صورة بناتي، فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى، جرحوا بناتي وجرحوني مسحت الصورة".

وأضاف: "أنا بالفعل خدت سكرين شوتس لبعض التعليقات الجارحة، وسأتوجه باكر إن شاء الله لعمل محاضر لمحاسبة السفلة".