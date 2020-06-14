تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة صادمة عن سبب ابتعادها عن الإعلام

كشفت الفنانة الفلسطينية الأردنية فرح بسيسو، سبب ابتعادها عن الظهور إعلاميا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، وقالت: إنها مستقرة في أمريكا بسبب دراسة ابنتيها هناك وإن لديها بعض الارتباطات العملية أيضا.وقالت بسيسو في تصريحات متلفزة: إن هذه الفترة التي تعيشها مستقطعة وكلما كان لديها مهمة عمل في الوطن العربي تأتي ثم تعود إلى أمريكا.وعن ابتعادها عن التمثيل منذ عام 2014 إذ كان آخر أعمالها مسلسل ”حلاوة الروح“ مع المصري الراحل خالد صالح، والفنانين مكسيم خليل ودانا مارديني، قالت ”مش أنا اللي اخترت الظروف هي اللي اختارتني أن أبعد وأكون في أمريكا الحلو إن لكل شيء زمنه ووقته المناسبين“.

وأكدت "فرح" في معرض ردها مجددا على المتنمرين، أنها لم تتخوف من العودة إلى عالم الــ ”سوشيال ميديا“ بسبب الإيذاء الذي يفعله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن من يختبئ وراء صورة ليست صورته ووراء ”فيك أكاونت“ يعد شخصا جبانا يعاني مشاكل اجتماعية ونفسية وتربوية، ولا يمتلك أي طموح ويعاني الفراغ.

وأوضحت أن استقرارها في أمريكا أثر على مشاركتها في متابعة الدراما العربية، لافتة إلى أن فترة رمضان والأعياد مختلفة في أمريكا، إلا أنها تابعت مسلسل ”النهاية“ للفنان المصري يوسف الشريف كونه مختلفا عن الدراما العربية وأنه يحمل من الصورة والقصة الكثير من التشويق والإثارة، على حد تعبيرها، ورأت أن هذا المسلسل كان يميل للطابع الغربي وهو ما جعلها تتأكد أن الدراما العربية بها قفزة.

