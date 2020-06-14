تراند اليوم : أحلام: مصر تفخر بأم كلثوم ونحن نفخر بـ محمد عبده

هنأت المطربة الإماراتية، أحلام الشامسي، الفنان السعودي، محمد عبده، بعيد ميلاده الـ71، الذي وافق 12 يونيو.
وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، غردت أحلام لمحمد عبده قائلة: "كل عام وأنت تاج الفن يا بونوره يا فنان العرب، يا سهم الحب ومشاعره، يا عطاء بلا حدود للفن، يا مدرسة لن تنضب أبدا، يا هرم من أهرامات الأغنية العربية بلا منافس تغرد منفردا، تعلمت منك الكثير وسنتعلم منك وما زلت الرقم الصعب".
وتابعت: "مصر تفخر بأم كلثوم ونحن نفخر بمحمد عبده".
وبخلاف أحلام، فقد حرص عدد من الفنانين الخليجيين على تهنئة محمد عبده بعيد ميلاده الـ71، من خلال مقطع مصور شاركته شركة "روتانا" السعودية للفنانين عبد المجيد عبد الله وماجد المهندس وراشد الماجد والمدير التنفيذي لـ"روتانا" سالم الهندي والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، وهم يعبّرون فيه عن حبهم لـ"فنان العرب" وتمنوا له الصحة وطوال العمر.
من جانبه، عبر محمد عبده عن سعادته برسالة الفنانين له، وشكرهم على إدخالهم السرور إلى قلبه.