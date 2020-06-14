تراند اليوم : خبر غير سار لعشاقه.. توقف مسلسل "المؤسس عثمان"

ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان، لبوراك أوزجفيت المسلسل التركي الوحيد الذي حافظ على نسبة المشاهدة العالية منذ عرضه منذ أشهر.
وكان المسلسل قد توقف تصويره بسبب فيروس كورونا لمدة أسبوعين فقط، ثم استؤنف التصوير مجددا.
فيما استمر توقف تصوير باقي المسلسلات لأكثر من شهرين، ولكن تقرر أخيرا توقّف الموسم الأول من المسلسل عند الحلقة الـ27 ، أي بعد أسبوعين، ولم يحدد موعد لعودة الموسم الثاني من المسلسل، وإن كانت بعض الأخبار تشير إلى أن عودته ستكون في نهاية 2020، بحسب ما ذكره موقع النهار.
يذكر أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي من كاتب ومنتج العمل محمد بوزداغ الذي سبق وصرح أن المسلسل قد يمتد إلى خمسة مواسم.
وكان حساب المؤسس عثمان على تويتر قد ذكر بعد عرض الحلقة الـ 25 أن المؤسس عثمان سيكون على ATV يوم الأربعاء 17 يونيو في الساعة 20.00 مع حلقته الجديدة، دون أن ينشر الإعلان عن الحلقة القادمة، مثلما يتم نشره عقب انتهاء الحلقة الماضية.