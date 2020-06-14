سعيد الخيارين يحصل على جائزة الإبداع بمهرجان "آخر موضة" سبتمبر المقبل

أكد المصور السينمائي المعروف سعيد الخيارين، أنه سوف يتم تكريمه بمصر في مهرجان "آخر موضة" تقديرًا لمشواره الفني، الذي سيقام في منتصف شهر سبتمبر بعد الانتهاء من أزمة فيروس كرونا والذي اجتاحت العالم أخيراً.

وتابع: "أنه سيحصل على جائزة التميز والإبداع في مجال التصوير السينمائي وعلى مجمل

أعماله الفنية".



أعرب سعيد الخيارين، عن سعادته لتواجده في أرض مصر وحصوله على جائزة منها في مهرجان كبير مثل مهرجان "آخر موضة" في دورته الجديدة، حيث حضر آخر دورة نخبة كبيرة من النجوم والرياضيين في دورته الأخيرة

بمصر، منهم النجمة لبنى عبدالعزيز، والفنانة راندا البحيري، والفنان محمد نور، والفنان محمد نجاتي، والفنان أحمد عبدالله محمود وغيرهم من النجوم والإعلاميين.

وأشار إلى أن هذا التكريم هو بمثابة فخر كبير له ولعائلته لما توصلت إليه من شهرة واسعة في تقديم مجال التصوير والذي ذاعت صيتها في مصر وأرجاء الوطن العربي، وأنه من المؤكد عودة برنامجه "مكانك" بعد انتهاء أزمة كرونا.