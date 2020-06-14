وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة لجمهورها بعد إحياءها لحفلها الغنائي الأول "بدون جمهور"، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وشكرت آمال متابعيها قائلة: "مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا قد ايه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل". استمر الحفل الذي أقيم ليلة الجمعة الماضية ما يقرب من ساعتين بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات، وشهد تصميم مميز للمسرح من إضاءة وديكورات ، وحافظت الفرقة الموسيقية على مسافات التباعد المتفق عليها تبعاً للإجراءات الوقائية من وباء ما يقرب من ساعتين بقيادة موسيقية للمايسترو هاني فرحات، وشهد تصميم مميز للمسرح من إضاءة وديكورات ، وحافظت الفرقة الموسيقية على مسافات التباعد المتفق عليها تبعاً للإجراءات الوقائية من وباء كورونا ، قدمت آمال أكثر من 10 أغانيمابين قديمها وجديدها أبرزهم"ياما عز عليا بعادك، ياعيني عليكي ياطيبة، أعرف منين، قالوا بالكتير، اللي قادرة، طوبة فوق طوبة، اديني فرصة، اتقي ربنا فيا". يذكر أن أحدث إصدارات ماهر الغنائية كانت من خلال أغنية "اللي قادرة" التي قدمت ضمن أحداث مسلسل" ليه لأ"، وحققت نجاح جماهيري كبير لاختلاف موضوعها، وسجلت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:نادر عبد الله، ألحان وتوزيع:خالد عز.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفلها الغنائي بالأهرامات.. آمال ماهر توجه رسالة لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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