صبا مبارك تتمنى قرب زوال أزمة كورونا

تمنت الفنانة صبا مبارك انتهاء أزمة كورونا عن قريب وذلك عبر نشرها صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت بتعليق متفائل حول قرب زوال الوباء. علقت مبارك قائلة "ومن بكرا الصبح رح أكون بركض بالشارع احتفالاً بإنهاء الحجر.. شكرًا". تفاعل عدد كبير من جمهور صبا مبارك بالصورة وكلامها حول أمنياتها بقرب زوال فيروس Advertisements كورونا وانتهاء الأزمة فحصلت على إعجاب قرابة 20 ألف شخص من بينهم المخرج عمرو سلامة والعديد من التعليقات الإيجابية. كورونا وانتهاء الأزمة فحصلت على إعجاب قرابة 20 ألف شخص من بينهم المخرج عمرو سلامة والعديد من التعليقات الإيجابية. يذكر أن صبا مبارك خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حارس الجبل مع منذر رياحنة.

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