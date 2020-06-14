اجتاز الفنان أدهم نابلسي حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "هذه أنتِ وهذا أنا"، وذلك في ويم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات وألحان:أدهم نابلسي، توزيع:ريد رامب، والكليب من إخراج:عمر رمال. والكليب من إخراج:عمر رمال. يذكر أن آخر إصدارات نابلسي الغنائية كانت من خلال أغنية "بتعرف شعور" أكثر من 48 مليون مشاهدة، من كمات:علي مولى، ألحان:أدهم نابلسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. أدهم نابلسي يتخطى 2 مليون مشاهدة بأغنية "هذه أنتِ وهذا أنا" على "يوتيوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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