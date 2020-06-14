أمير كرارة يتعاون مع محمد سامي في رمضان 2021

انتهى الماراثون الرمضاني لهذا العام، وبدأت التحضيرات الفنية للموسم المقبل، بداية من الفنان أمير كرارة عن استعداده لتجربة إخراجية جديدة مع المخرج محمد سامي.

يأتي العمل بعد 3 سنوات ناجحة مع بيتر ميمي بداية من الجزء الأول لمسلسل "كلبش" مروراً بأجزاءه الثلاثة، ختاماً بمسلسل "الإختيار" في الدراما الرمضانية الماضية، الذي حقق نجاح جماهيري ضخم.

يحمل العمل الدرامي اللون الصعيدي

بعنوان "نسل الأغراب"، ويضم بطولة ثنائية جديدة من نوعها بمشاركة الفنان أحمد السقا مع كرارة، وقصة وإخراج محمد سامي.

يقدم كرارة في المسلسل الشخصية الصعيدية للمرة الأولى في مشواره الفني بعد تقديمة لعدة أدوار متنوعة بين الرومانسي ، رجل الحارة الشهم، الضابط، ليأتي بلون جديد عليه بمشاركة

جديدة مع أحمد السقا والمخرج محمد سامي.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي" المنتجة للمسلسل، مجموعة من الصور لأبطال العمل مع المنتج تامر مرسي، بالإضافة إلى اعلان كرارة، السقا عن العمل من خلال حساباتهم الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام"

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قدم السقا في رمضان 2019 الشكل الصعيدي مع محمد سامي من خلال مسلسل "ولد الغلابة" بمشاركة الفنانة مي عمر، وحقق نجاح جماهيري كبير وقت عرضه، ليكون "نسل الأغراب" هو العمل الثاني الذي يجمع بين السقا وسامي.