شاهد.. صورة نادين خوري منذ أيام الصبا

نشرت الفنانة السورية نادين خوري صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، ترجع الصورة لفترة الصبا الخاصة بها. علقت خوري على الصورة قائلة "لأيام الصبا زمن غائب صباحكم سعادة". غائب صباحكم سعادة". تفاعل عدد كبير من جمهور نادين خوري مع الصورة فحصلت على أكثر من 7 آلاف إعجاب والعديد Advertisements من التعليقات الإيجابية. من التعليقات الإيجابية. يذكر أن نادين خوري شاركت في عدد من الأعمال الدرامية من بينهم الحرملك الجزء الأول والثاني، كذلك مسلسل الحب جنون الجزء الثالث، كما تشارك في مسلسل شارع شيكاجو مع سلاف فواخرجي والمنتظر عرضه.

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