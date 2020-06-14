نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة صور تجمعها بزوجها المخرج أمير اليماني بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت حنان عبر حسابها قائلا : "كل سنة وأنت حبيبي وسندي وزوجي وأبو بنتي وأهم سبب في إحساسي بالسعادة والأمان، ربنا يسعدك ويبارك في عمرك ويعطيك كل النجاح والرزق". النجاح والرزق". وتفاعل جمهور الفنانة حنان مطاوع مع المنشور متمنيين لهما دوام النجاح والتوفيق في حياتهما الفنية والشخصية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع لزوجها في عيد ميلاده: كل سنة وأنت سندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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