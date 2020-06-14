علقت الإعلامية بسمة وهبه عن انتحال بعض الأشخاص لصفحة مزيفة عنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت بسمه عبر صفحتها قائلة : "في مرض خطير منتشر جداً اليومين دول خدوا بالكم.. انا مش عارفه أهل الشر اللي مره يتنمروا ومره يعملوا صفحات بإسمنا ! انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط !". مره يتنمروا ومره يعملوا صفحات بإسمنا ! انتوا عاوزين إيه مننا بالظبط !". وتابعت : "مش فاهمه مين اللي من مصلحته ينتحل شخصيتي ويعمل(صفحه مزيفه) باسمي بتشتم ياسمين صبري وأبو هشيمه !!!! في حين إن انا أول واحده طلعت دافعت عنهم وكنت ضد التنمر عليهم ! انتوا شكلكم شبكه موجهه على الإعلام والفن عشان توقعوهم في بعض وتشوهوا مصداقيتنا ! الواحد قِرف منكم خلاص.. بالعند فيكم أنا برضه ضد التنمر!".

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كانت هذه تفاصيل خبر بسمه وهبه توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتحلي شخصيتها على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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