“للشمس”… لطيفة التونسية تدعو إلى التفاؤل وتبث روح الأمل بين المتابعين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأغنية “للشمس” من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين القلسي، والكليب الخاص بها يتضمن مشاهد ولقطات تعكس المعالم السياحية والطبيعية في دولة تونس.

وجاء هذا العمل الغنائي المصوّر ليبث الأمل والتفاؤل في قلوب المحبين في ظل أزمة كورونا في خطوة من لطيفة للتعبير عن أن هذه الأزمة سنتجاوزها قريبًا.

وحقق كليب أغنية “للشمس” رواجًا واسعًا لدى طرحه حيث أعرب محو لطيفة عن إعجابهم بالأغنية وطريقة تصويرها.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة سبق أن طرحت ألبوما بعنوان “أقوى وحدة” لعام 2020.

Advertisements

كلمات الأغنية:

للشّمس من بعد الغياب طلوع

واللّيل ظا يطوّلش بينا ظلامو

يا حلم عايش ما عرف ممنوع

لازم يجيه الصّبح وتضوى ايّامو

مازال عندي حب بيه انعيش

وجوانحي مازال فيهم ريش

فوق السّحاب انطير ما انوطّيش

مادام عندي قلب ينبض حي

فيّا العيون الحالمه بالنّور

ما انخاف م ليّام كان ادّور

ما يهمني لوكان عالي السّور

لازم عيوني اتشوف يوم الضي

ديمه الأمل في قلوبنا موجود

لايوم سلّم ما عرف حدود

احنا ولاد العز ولا الجود

بالعزم ما يصعب عليّ شي

انحبّ الحياه انغنّي بعالي الصوت

ما انخلّي لحظة فرح منّا تفوت

ورد المحبّه فإيدنا ما يموت

من حبّنا نرويه كل شوي