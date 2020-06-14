مفاجأة رمضان 2021… أحمد السقا وأمير كرارة معًا في مسلسل “نسل الأغراب”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 04:15 مساءً - مشاركة

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حضر التعاقد المنتج حسام شوقى مدير عام الإنتاج بشركة سينرجى، والمؤلف والمخرج محمد سامى، ومن المتوقع أن ينافس العمل بقوة خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وأعرب أمير كرارة عن سعادته بالمشاركة في بطولة هذا المسلسل فكتب عبر صفحته في موقع “إنستغرام”: “نسل الاغراب رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله تأليف واخراج محمد سامي انتاج تامر مرسي”.

وكذلك أحمد السقاء الذي علق كاتبًا عبر “إنستغرام” أيضًا: “المفاجأة نسل الاغراب تأليف واخراج محمد سامي انتاج تامر مرسي رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله”.

ويعد هذا العمل عودة للممثل أحمد السقا بعد غيابه عن السباق الرمضاني الماضي من آخر تعاون له مع المخرج محمد سامي في مسلسل “ولد الغلابة” خلال رمضان الماضي لعام 2019 بينما كان أمير كرارة نجم رمضان 2020 في مسلسل “الاختيار” الذي كان من انتاج شركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي.