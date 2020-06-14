تراند اليوم : نتفليكس الشرق الأوسط: تحفز الجماهير العربية.. لمشاهدة الموسم الثالث من “Dark”

روج الحساب الرسمي لمنصة “نتفليكس” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بموقع “تويتر” للموسم الثالث من المسلسل الشهير “Dark”، والذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا بموسميه السابقين.

وطرح الحساب التريلر الرسمي الأخير للمسلسل، لكي يحفز الجمهور العربي على مشاهدته، وكتب: “البداية هي النهاية والنهاية هي البداية، Dark الموسم الثالث والأخير، يُعرض 27 يونيو”.

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وحقق المسلسل نجاحا كبيرا نظرا لقصته المشوقة، وأحداثه المتشابكة حول توقعات نهاية العالم، فالموسم الثالث يستكمل الحبكة الصعبة والمثيرة والفريدة من نوعها بالدراما الألمانية.

ويعرض المسلسل على شبكة نتفليكس، وطرح الموسم الاول منه عام 2007، ونال على إعجاب الكثيرين، فطرح منه حتى الآن 18 حلقة، اتسموا بالتشويق والإثارة، وسيحتوي الموسم الثالث على 6 حلقات، مدة الحلقة ساعة.

المسلسل إنتاج ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو أودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشي، جوردي تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، أناتول توبمان، مارك واشكي، ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية.