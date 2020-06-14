تراند اليوم : العثور على جثة النجم الهندي راجبوت مشنوقاً في منزله

وكالات

عثر على الممثل الهندي الشاب سوشانت سينج راجبوت مشنوقا في شقته بمدينة مومباي الهندية عن عمر 34 عاما.

وأعلنت شرطة مومباي فتح تحقيقا في الواقعة معلنة انتحاره في منزله، بعد يومين فحسب من انتحار مديرة أعماله ديشا ساليان البالغة من العمر 28 عاما متسببة في صدمة واسعة بالوسط الفني الهندي.

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وأشارت بعض التقارير إلى أن ساليان أنهت حياتها بعد أن اكتشفت أن خطيبها روهان راي كان يخونها، كان على علاقة مع راي على مدى السنوات الست الماضية.

يشير التقرير الذي أجرته Peeping Moon إلى أن ديشا كانت مخطوبة للممثل روهان راي، ورغم ذلك اكتشفت أن راي كان يخونها مع ممثلتين تلفزيونيتين، ولهذا السبب كان يؤخر خطط الزواج.

جدير بالذكر ، أن راجبوت أصبح أحد أشهر الممثلين في بوليود في الآونة الأخيرة خاصة بعد نجاح فيلمه لفيلم Kai Po Che! عام 2013، وما تلاه من pk عام 2014 وkedarnath عام 2018 وDil Bechara عام 2020.