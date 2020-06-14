تراند اليوم : فيلم الرعب “The Wretched” يتحدى كورونا.. ويتجاوز المليون الأول

تحدى فيلم الرعب The Wretched فيروس كورونا وما فرضه على العالم أجمع من إغلاقات تسببت في استبعاد العديد من الأفلام، وإغلاق دور السينما، واستطاع أن يتجاوز الفيلم حاجز المليون دولار أميركي أرباحاً،

بعد أن استمر عرضه 5 أسابيع معتمداً على دور العرض الأميركية القليلة المفتوحة وسينما السيارات، ليصبح أول فيلم يصل إلى حاجز المليون دولار منذ جائحة فيروس كورونا.

وتربع على قمة شباك التذاكر الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي، وهو الإنجاز الذي لم يسبق أن حققه سوى 4 أفلام هي: «تيتانك» (1997)، و«الحاسة السادسة» (The Sixth Sense) للنجم بروس ويليس 1999،

و«أفاتار» (Avatar) عام 2009، و«النمر الأسود» (Black Panther) ضمن عالم أفلام marvel السينمائي والذي طرح عام 2018. والفيلم،

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الذي تخرجه الشقيقتان بريت ودرو بيرس، حقق في أسبوعه الخامس 181 ألف دولار، بعد عرضه في 75 دار عرض سينمائي بالولايات المتحدة. ويعود الفضل في هذا النجاح الذي حققه فيلم The Wretched إلى سينما السيارات

التي أصبحت المنفذ الوحيد المتاح لمشاهدة عروض سينمائية في ظل أزمة غلق دور العرض السينمائية بسبب كورونا. وفي حال استمر فيلم The Wretched في تصدره لشباك التذاكر للأسبوع السادس على التوالي،

فسيكون قد حقق رقماً قياسياً جديداً، وسيكون الفيلم الـ 16 فقط الذي يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1980 في الولايات المتحدة.