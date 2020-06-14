تراند اليوم : سارة نخلة.. عن سبب حبها لمصر: “بتلم الغريب والقريب”

عبرت الفنانة الشابة سارة نخلة، عن سعادتها من الانتهاء من تنفيذ اكبر مستشفى ميداني للعزل لمرضي فيروس كورونا بأرض المعارض الجديدة.

ونشرت سارة صور للمشفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “أنا بحب مصر مش بس عشان أنا مصرية ومعايا جنسية مصرية أنا بحب مصر عشان هي بلد الأمان و الحنان الّي بتلم الغريب والقريب وكل يوم بتعلق بأرضها أكتر وأكتر”.

وأضافت: “دي مستشفى اتجهزت في أرض المعارض في التجمع الخامس عشان تكون مكان عزل صحي لمصابي كورونا تجاوزت 3000 سرير ، بقت جاهزة و مستعدة لاستقبال اي حد حاسس بالأعراض.. الّي عنده قيادة و جيش زي جيش مصر يرفع راسه فوق و يتطمن.. تحيا مصر ارضًا و شعبًا”.

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وعلى سياق أخر تشارك سارة في مسلسل “القاهرة كابول” الذي تم تأجيله بسبب عدم الانتهاء من تصويره بسبب فيروس كورونا، والمسلسل من بطولة طارق لطفي، نور محمود،نبيل الحلفاوي،حنان مطاوع، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، خالد كمال.