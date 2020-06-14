تراند اليوم : الإطلالة الأولى لـ أنجلينا جولي من الحجر المنزلي وهكذا تقضي وقتها

بعد أشهر على الحجر المنزلي المفروض بسبب إنتشار ​فيروس كورونا، أطلت النجمة العالمية ​أنجلينا جولي للمرة الأولى، متحدثةّ عن قضائها لهذا الوقت العصيب برفقة أطفالها الستة.

وقالت:”مثل معظم الآباء، أركز على البقاء هادئة لكي لا يشعر الأطفال بالقلق الصادر مني على رأس كل ما يقلقهم”.

وكشفت في حديث لها مع النسخة البريطانية من مجلة “هاربر بازار” من منزلها في لوس فيليز، كاليفورنيا، أن المأساة ضربت إحدى حيوانات ابنتها الصغرى، فقالت: “أثناء الإغلاق، توفي أرنب فيفيان خلال عملية جراحية، وقمنا بتبني أرنبين صغيرين عاجزين. ينبغي أن يكونوا في ثنائيات. إنهما ظرفاء للغاية، وقد ساعد ذلك في التركيز على رعايتهم معها في هذا الوقت; وعلى الكلاب، والثعبان والسحلية”.