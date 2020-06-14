فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد إنتهاء فترة عزلها .. صبا مبارك تعود إلي الأردن – صورة

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Amiraali 0 تبليغ

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في نهاية مايو الماضي عادت الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى بلدها الأردن بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس .

التزمت صبا بالحجر المنزلي وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها.

لكن يبدو أن صبا اطمأنت على نفسها وانهت فترة الحجر المنزلي، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على Instagram معلنة أنها ستخرج وتركض في الشارع احتفالا بانتهاء الحجر.

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‎صورة‎

يشار إلى أن صبا مبارك عرض لها في رمضان 2020 مسلسل “حارس الجبل”، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم ‏فضة، ‏بطولة السعودى عبد المحسن النمر، منذر رياحنة وخالد القيش، ويروى قصص القبائل بكثير من التشويق‎.‎

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