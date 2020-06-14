إيمي سمير غانم توضّح حقيقة طلاقها من حسن الرداد

انتشرت خلال الساعات الأخيرة الكثير من الأخبار التي التي تؤكد انفصال النجمة إيمي سمير غانم عن زوجها النجم حسن الرداد بعد زواج استمر لأربعة أعوام ونصف العام

سيدتي نت تواصل مع إيمي للتأكد منها من صحة هذا الخبر والتي على الرغم من عدم رغبتها في التحدث عن حياتها الشخصية أو التعليق على الخبر إلا أنها تحدثت معنا مؤكدة عدم صحة هذه الشائعات قائلة:"لا توجد أي مشاكل بيني وبين حسن والحمد لله الحياة بيننا مستقرة

وعن سبب انتشار هذه الشائعات قالت إيمي:"لا أعرف من وراء هذه الشائعة فقد تفاجأت بها تنتشر على مواقع التواصل عبر صفحات بعض الصحفيين ولكن على أي حال هذه الأمور لم تعد تزعجني فقد اعتدت على هذا النوع من من الشائعات الغريبة"

جدير بالذكر أن حسن الرداد انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل"شاهد عيان" الذي شارك به في السباق لرمضاني الماضي فيما لم تشارك إيمي سمير غانم في أي أعمال تلفزيونية في دراما رمضان 2020