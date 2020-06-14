قصي خولي ينفي اهماله لابنه وينشر مكالمة صوتية تجمعهما معا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مكالمة حصلت بين الممثل السوري قصي خولي وابنه العميد الموجود مع والدته مديحة الحمداني في أمريكا.

المكالمة قام قصي بنشرها بنفسه عبر حسابه على "انستقرام" عبر فيها قصي عن اشتياقه لابنه وهو يقول له "يا بابا..يا روحي..يا عمري..اشتقتلك يا بابا ..اشتقتلك أنا".

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وعلق خولي على الفيديو: "ياروحي وضوء عيوني هالصوت، يابابا، الله يحميلنا إياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت، ويجمعني فيك عن قريب، الله يحمي أطفال العالم جميعا".

وكان قصي ظهر بمقابلة تلفزيونية لبرنامج "غدا أجمل" وتحدث عن ابنه "العميد" للمرة الأولى، وكشف أن نجله يبلغ من العمر عام ونصف العام، ويشارك في رعايته، دون الكشف عن زوجته.

يذكر ان قصي انتهى من تصوير مشاهده في مسلسل "الشك"، والذي يلعب فيه دور رسام غريب الأطوار، ومن المفترض عرضه غداً عبر منصة "شاهد".