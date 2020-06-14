العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت مشنوقًا في منزله

عثر على الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت مشنوقًا في منزله في مدينة مومباي الهندية عن عمر ناهز 34 عامًا.

وفتحت شرطة مومباي تحقيقاً في الواقعة، معلنة ان الممثل الشاب انتحر في شقته، بعد يومين من انتحار مديرة أعماله ديشا ساليان البالغة من العمر 28 عاما متسببة في صدمة بالوسط الفني الهندي.

وأفادت التقارير ان ديشا انتحرت بعدما علمت بخيانة خطيبها لها مع ممثلتين تلفزيونيتين.

نذكر سوشانت سينج راجبوت اشتهر بأفلام Kai Po Che! و pk وkedarnath وDil Bechara .