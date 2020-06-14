العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت مشنوقًا في منزله

Jun 14, 2020
عثر على الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت مشنوقًا في منزله في مدينة مومباي الهندية عن عمر ناهز 34 عامًا.
وفتحت شرطة مومباي تحقيقاً في الواقعة، معلنة ان الممثل الشاب انتحر في شقته، بعد يومين من انتحار مديرة أعماله ديشا ساليان البالغة من العمر 28 عاما متسببة في صدمة بالوسط الفني الهندي.
وأفادت التقارير ان ديشا انتحرت بعدما علمت بخيانة خطيبها لها مع ممثلتين تلفزيونيتين.
نذكر سوشانت سينج راجبوت اشتهر بأفلام Kai Po Che! و pk وkedarnath وDil Bechara .
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