لايف ستايلز ستوديوز وأكثر من عشر كليبات مع أهم النجوم قريبًا

تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب مع أهم النجوم في الدول العربية.

وتضع، شركة الانتاج الرائدة في الأعمال المصورة، خطة لتسجيل وتصوير أكثر من عشر أغنيات في الأيام القادمة لسلسلة من النجوم من مختلف الدول العربية نذكر منهم: كارول سماحة، هاني شاكر، أصالة، أبو، سامر أبو طالب، حمادة هلال، شمس الكويتية، محمد سرور، أحمد مهني، أحمد شيبة، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، محمد نور وغيرهم.

وكان موقع “الخليج 365” قد كشف من مصادره الخاصة ان الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد الشركة على ثورة فنية ضمن برنامج حافل بالتعاونات مع نخبة من النجوم والفنانين الموهوبين بأغاني مكتملة من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، بالاضافة الى الصورة من خلال الفيديوكليبات التي ستحمل توقيع أهم المخرجين المبدعين من العالم العربي.

كما أن الشركة لن تقف عند هذا الحد، بل وضعت خطة لبرنامج تسويقي قوي ومتكامل لأجل الترويج للإنتاجات الفنية الموسيقية وذلك كي تصل الى أكبر شريحة من الجمهور العربي حول العالم.